E.ON: Long-Investoren wittern ihre Chance!

Liebe Leser,

E.ON marschiert weiter nach oben. Die Aktie hat Potenzial auf Kurssteigerungen um etwa 50 %, lautet die derzeitige Einschätzung von charttechnischen Analysten. Das Papier hat mit 10 Euro eine wichtige Hürde überwunden und auch verteidigt. Inzwischen konnte sogar ein komfortabler Abstand hergestellt werden. In dieser Woche gelang ein weiterer Kurssprung um rund 3 %, was zugleich ein neues 2-Jahres-Hoch bedeutet. Damit hat sich die Aktie weiter an das 4-Jahres-Top bei 15,41 Euro vom 5. Dezember 2014 herangeschoben. Binnen eines halben Jahres ging es für den Versorger-Titel um über 40 % nach oben, seit Jahresbeginn sogar um 52 %.

Die Aktie ist bei fundamentalen Analysten mittlerweile auch beliebter geworden. 45 % sind aktuell der Meinung, dass der Wert ein „Kauf“ sei. 35 % wollen lediglich „halten“, während immerhin 20 % „verkaufen“ wollen. In den vergangenen Tagen hat es allerdings keine neuen wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten mehr gegeben.

Technische Analyse: Aktie im Aufwärtstrend

Die Aktie ist aus technischer Sicht im Aufwärtstrend. Analysten verweisen darauf, dass der GD200 bei 8,23 Euro verläuft. Die Kurse sind demnach inzwischen um mehr als 25 % von der 200-Tage-Linie entfernt. Der Aufwärtstrend gilt daher als stark. Damit spricht vieles für weiter steigende Kurse, aus dieser Sicht ist auch ein Angriff auf die 15 Euro nur eine Frage der Zeit.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.