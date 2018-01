E.ON: Die Lage spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON hat zuletzt einen relativ deutlichen Einbruch erlitten. Nun befürchten auch erste Chartanalysten, dass es für den Kurs vergleichsweise schnell weiter nach unten gehen kann. Dabei würden sich Short-Investoren auf ein mögliches Minus von gut 15 % vorbereiten. Im Einzelnen: Die Aktie konnte zwar am Donnerstag minimal zulegen. Dennoch ging es für den Kurs unter wichtige bisherige Unterstützungen, die etwas oberhalb der Marke von 9 Euro verlaufen. Der Wert befindet sich noch immer in einem leichten Aufwärtstrend. Allerdings befindet sich in Höhe von 9 Euro eine vorerst letzte Unterstützung vor einem weiteren Abrutschen in Richtung eines charttechnischem Trendwechsels. Bei 8,50 Euro wäre noch eine Unterstützung vorhanden, darunter jedoch würde es für den Kurs immer enger werden. Sollten die Notierungen sich wieder erholen, dann wäre 9,50 Euro eine erste Barriere auf dem Weg nach oben. Darüber müsste die Aktie sodann die runde Marke von 10 Euro aus dem Weg räumen, bevor es wieder in Richtung alter Zwischenhochs gehen kann. Bei 10,75 Euro wartet dann das bisherige 2-Jahres-Hoch, das am 8. November 2017 markiert worden ist. Die erste ernsthafte Kurshöhe, die ein Ziel darstellt, findet sich bei 14,69 Euro. Dies ist das 3-Jahres-Top vom 27. April 2015. Das Potenzial bis dahin würde sich auf immerhin 60 % belaufen.

Aus wirtschaftlicher Sicht hatte zuletzt die Zunahme der Produktion von Ökostrom für Schlagzeilen gesorgt. Weiterhin sind 60 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten und 5 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Aufwärtstrend steht auf dem Spiel!

Technische Analysten meinen zwar, die Aktie sei in einem Aufwärtstrend. Dieser allerdings sei gefährdet, weil die 200-Tage-Linie nur noch weniger als 4 % vom derzeitigen Kurs entfernt liegt. Bei 8,78 Euro wäre die Aktie wieder in einem Abwärtstrend angekommen. In allen anderen zeitlichen Dimensionen wurde der Baisse-Modus bereits erreicht. Formal liegt allerdings noch ein Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.