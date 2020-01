E.ON in der Kritik!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

in der letzten Woche berichteten unsere Autoren, wie es derzeit um E.ON steht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! EON is derzeit in der Kritik, weil durch die Übernahme der Tochter Innogy Stellenstreichungen in Großbritannien anfallen. Die Entwicklung! Durch die Übernahme von RWE muss sich EON nun mit dem kriselnden Strom-Geschäft in Großbritannien auseinandersetzen. Weil hier eine harte Sanierung ansteht, ist ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!