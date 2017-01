E.ON: Kommt es zur ÜBERNAHME von Uniper?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

E.ON plant, sich Ende des Jahres komplett von der bereits abgespaltenen Tochter Uniper zu verabschieden. Dazu sollen die derzeit noch gehaltenen 47 Prozent an dem Unternehmen abgestoßen werden. Es machen sich jetzt Gerüchte breit, nach denen schon Interessenten für eine mögliche Übernahme bereit stehen könnten. Befeuert werden diese vor allem durch die Investmentbank Goldman Sachs. Die geringe Größe mache Uniper für eine Übernahme äußerst attraktiv. Bei der aktuellen Bewertung der Aktie könnte eine solche sogar bereits eingepreist sein.

Wer will Uniper schlucken?

Wer genau an Uniper Interesse haben könnte, darüber lässt sich momentan nur spekulieren. Als ein heißer Kandidat wurde unter anderem der Mitbewerber RWE gehandelt, der derartige Pläne aber bereits dementierte. Weitere mögliche Übernahmen werden aus Tschechien vom Versorger EPH sowie vom finnischen Konzern Fortum erwartet. Beide haben sich dazu bislang nicht geäußert und so bleibt in dieser Hinsicht alles offen. Für E.ON sind die Gerüchte eine willkommene Nachricht. Sollten sich die Gerüchte verhärten, wird die Aktie von Uniper unweigerlich ansteigen, was für E.ON zum Jahresende noch zu höheren Einnahmen als gedacht führen könnte. Wie immer bei Gerüchten sprechen wir dabei aber explizit im Konjunktiv.

