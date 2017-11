E.ON: Kommt es jetzt zum Durchbruch?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hatte in den zurückliegenden Tagen den Rückwärtsgang eingelegt. Dabei fiel die Aktie auf weniger als 10 Euro und drohte in Richtung 9 Euro abzurutschen. Jetzt konnte wiederum der Vorwärtsgang eingelegt werden. Die Aktie gewann am Dienstag einige Cent hinzu und startet an diesem Mittwoch mit deutlichen Gewinnen in den Tag. Damit ist der Versorgertitel nur noch minimal davon entfernt, 10 Euro wieder zu testen. Würde der Wert darüber klettern, sind sofort positive Ausbrüche möglich. Denn: die Aktie hatte am 8. November das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 10,75 Euro markiert. Wenn dieses Top ebenfalls überwunden würde, dann wäre der Weg bis zum aktuellen 5-Jahres-Hoch von 15,41 Euro frei. Widerstände wären dann keine in Sicht. Die Charttechnik sieht für die Aktie einen weiteren großen Vorteil: Bereits bei 9,60 Euro finden sich Unterstützungen, die zudem aktuell noch einmal bestätigt wurden. Deshalb ist das charttechnische Bild geeignet, einen schnellen Aufwärtstrend herbeizuführen. Übergeordnet hatte E.ON in den vergangenen sechs Monaten immerhin 26 % aufgesattelt. Die kurzfristigen Rücksetzer um 1 % in einer Woche und 4 % innerhalb von zwei Wochen sind daher nur eine Momentaufnahme.

Die Aktie ist aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten ebenfalls mehrheitlich ein Kauf. 55 % der Bankanalysten sind der Meinung, der Titel sei ein Kauf. 40 % halten den Titel und nur 5 % plädieren für einen Verkauf. Auch die politische Lage hat die Stimmung zuletzt positiv beeinflusst, denn die Energiepolitik wäre aus Sicht von E.ON unter einer Großen Koalition besser als unter der Beteiligung von Naturschützern.

Technische Analyse: E.ON im Hausse-Modus

E.ON ist zudem auch bei den technischen Analysten beliebt und im Hausse-Modus. Der GD200 ist derzeit mehr als 14 % entfernt. Insofern ist der langfristige Aufwärtstrend zumindest relativ stark. Kurzfristige Trendsignale sind indes abwärts gerichtet. Das bedeutet dennoch, für E.ON liegt ein Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.