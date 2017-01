E.ON: Kapitalerhöhung?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

letzte Woche sorgten die Nachrichten zu E.ON für einiges Aufsehen, denn E.ON muss sich in Form einer Risikoprämie von stolzen 10 Milliarden Euro an der Atommüllentsorgung beteiligen. Doch dieses Geld ist schlicht nicht da. Die 5 wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche E.ON und dessen Kurse bewegt haben waren also folgende:

Ein starkes Stück! Gleich zu Beginn des neuen Jahres gibt es die ersten Negativmeldungen für E.ON, denn die derzeit vorhandenen Mittel reichen wohl nicht aus, um eine Zahlung in Höhe von 10 Milliarden Euro im Sommer des Jahres begleichen zu können. Mit dieser Summe muss sich E.ON in Form einer Risikoprämie an der Atommüllentsorgung beteiligen.

Die geplante Lösung! CEO Johannes Teyssen sagte im Gespräch mit der Rheinischen Post, dass eine Kapitalerhöhung um 2 Milliarden Euro geplant ist. Wie genau diese über die Bühne gehen soll, das ist aber offenbar noch nicht entschieden. Auch um endlich wieder Profite generieren zu können, ist bei E.ON derzeit ein weitreichendes Sparprogramm geplant, bei dem 400 Millionen Euro pro Jahr eingespart werden sollen.

Die Auswirkungen! Wohl im Zusammenhang mit den Sparmaßnahmen kündigte der Konzern jetzt auch Entlassungen an, die sowohl den eigenen Hauptsitz in Essen als auch die Tochterunternehmen treffen könnten. Dabei werden auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Nicht klar ist allerdings, wie viele Mitarbeiter dies betreffen könnte.

E.ON steht also auch in 2017 wieder vor vielen Herausforderungen. Ob dieses Jahr einfacher wird als das vergangene? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

