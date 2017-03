E.ON: Jetzt kann alles ganz schnell gehen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie ist heute nach einem schwachen Start deutlich in die Gewinnzone zurückgekehrt und ist mit einem Kursgewinn in Höhe von rund 2% unter den Spitzenreitern im Dax zu finden. Der Versorger hatte sich am Abend mit der Platzierung von gut 200 Millionen neuen Aktien etwa 1,35 Milliarden Euro frisches Kapital besorgt. Die Aktien wurden in einem beschleunigten Platzierungsverfahren...