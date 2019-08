E.ON: Jetzt ist Konzentration gefragt!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Nach einem ordentlichen ersten Halbjahr befindet sich die Aktie von E.ON seit einigen Wochen in einem klaren Abwärtstrend. Auch am Montag verloren die Papiere des Energiekonzerns: Nachdem E.ON mit einem leichten Plus in die neue Handelswoche gestartet war, drehte die Aktie gegen Mittag ins Minus. Von 8,52 ging es hinab auf 8,33 Euro. Seit ihrem Jahreshoch bei 10,20 Euro am 18. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



