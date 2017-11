E.ON: Jetzt ist die Katze aus dem Sack

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie schraubt sich heute nach Veröffentlichung der Zahlen auf ein neues 12-Monats-Hoch. Damit können sich die Aktionäre in den vergangenen 6 Monaten über einen Kursgewinn in Höhe von 41% freuen. Der Energiekonzern hat in den ersten neun Monaten mehr verdient. Der bereinigte Konzernüberschuss stieg um gut 50 Prozent auf 965 Millionen Euro, wie das Unternehmen am...