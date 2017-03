E.ON: Jetzt herrscht Klarheit

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie fiel am Mittwoch nach Bekanntgabe des Rekordverlusts von 16 Milliarden Euro für das vergangene Jahr auf den tiefsten Stand seit einem Monat. Nun kündigte E.ON eine Kapitalerhöhung in Höhe von rund 10 Prozent des Grundkapitals an. Durch die Ausgabe von ca. 200 Millionen neuen Aktien nimmt der Konzern rund 1,35 Milliarden Euro ein. Zu den Details: Der Ausgabepreis...