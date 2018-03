E.ON: Jetzt geht die Reise los!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

nachdem Anfang des Monats bekannt wurde, dass E.ON mit der Fertigstellung des Umspannwerks für das Offshore-Projekt Arkona einen wichtigen Meilenstein des grünen Prestigeprojekts meistern konnte, folgt nun offenbar der nächste Schritt: die Verschiffung der gigantischen Wechselstromanlage.

Umspannwerk auf dem Weg

So habe die in der französischen Werft STX (Saint Nazaire) gebaute Umspannanlage ihren Produktionsstandort verlassen und werde jetzt von Hochseeschleppern in die

Ein Beitrag von Marco Schnepf.