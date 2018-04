E.ON: Jahresausblick 2018

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Der Umbau innerhalb der deutschen Versorger-Landschaft geht 2018 in die nächste Runde. Anfang März verkündeten die alten Rivalen E.ON und RWE einen umfangreichen Tausch von Vermögenswerten und den Einstieg von RWE bei E.ON mit einem 17-Prozent-Anteil. So wird die vor zwei Jahren an die Börse gebrachte RWE-Tochter Innogy mittelfristig zerschlagen. Während sich E.ON in Zukunft dem stark regulierten Netzgeschäft und der ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Martin Jacobsen.