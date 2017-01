E.ON- Ist das der Boden?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

nach markttechnischen Kriterien befindet sich die E.ON Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Wie klar der Abwärtstrend ist wird oft an dem Abstand des Kurses zu seinen gleitenden Wochendurchschnitten gemessen. Der Kurs der E.ON Aktie verläuft aktuell 30 % unterhalb seines 100-Wochendurchnitts und 58 % unterhalb seines 200-Wochendurchnitts. Darüber hinaus kann ein klassischer Abwärtstrendkanal gezeichnet werden. Die obere Trendkanallinie verläuft dabei in etwa mit dem 200-Wochendurchnitt zusammen. Die untere Trendkanallinie verläuft in dem Preisbereich zwischen 5,50-5,60 Euro je Aktie und damit dort, wo der Kurs aktuell zu drehen scheint.

Doppelboden an der unteren Trendlinie und Down-Gap

Der Kurs der E.ON Aktie hat an der unteren Trendlinie einen Boden in Form zweier Tiefs ausgebildet und bewegt sich damit nun tendenziell kurzfristig aufwärts in Richtung des Down-Gaps, das September im Zuge der Uniper Abspaltung verzeichnet wurde. Das Gap gilt als geschlossen, sofern der Kurs deutlich über 8,00 Euro je Aktie schließen kann und damit als erstes Ziel in der aktuellen Aufwärtsbewegung. Darüber hinaus, könnten alsbald die beiden Wochendurchschnitte angesteuert werden. Allerdings, sofern der 200-Wochendurchschnitt sowie die obere Trendkanallinie nicht überschritten werden, bleibt der langfristige Abwärtstrend weiterhin intakt, trotz der aktuellen Erholung.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

