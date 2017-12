E.ON: Hier bleibt es sehr spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON hat am vorletzten Tag in diesem Börsenjahr noch einmal enttäuscht. Chartanalysten warnen davor, dass es jetzt langsam zu einem ernsthaften Abwärtsschwung kommen könne. Auf der anderen Seite jedoch stehe die Chance, schnell erstklassige Gewinne von über 10 % und ggf. sogar mehr als 30 % mitzunehmen. Im Detail: Die Aktie hat zwar nur wenige Cent verloren, nähert sich nun aber der wichtigen Untergrenze von 9 Euro an. Das bedeutet, der langfristige charttechnische Aufwärtstrend steht unmittelbar auf dem Spiel. Sofern die Aktie die Untergrenze nun unterschreitet, käme es zum Test der Haltezone bei etwa 8,60 bis 8,80 Euro. Hält dieser Bereich nicht, dann ginge es rechnerisch noch weiter nach unten. Allerdings hat die Aktie auch die Chance, bis auf 10 Euro zu steigen und dann ein weites Feld vor sich zu haben. Bis zur runden Marke bei 10 Euro allerdings sind nun einige Widerstände zu überwinden, die sich im Verlauf der zähen Kursentwicklung der vergangenen Wochen entwickelt haben. Gelingt die Rückeroberung von 10 Euro, sähe es plötzlich relativ gut aus. Die Aktie könnte dann in Richtung 10,75 Euro klettern. Hier befindet sich das aktuelle 2-Jahres-Hoch vom 8. November 2017. Darüber wäre der Weg frei bis zum 3-Jahres-Hoch von 14,69 Euro, das am 27. April 2015 erreicht wurde.

Wirtschaftlich gab es keine weiteren nennenswerten Nachrichten, sodass noch immer 60% aller Bankanalysten der Meinung sind, die Aktie sei ein Kauf. 35 % wollen halten, nur 5 % denken an einen Verkauf.

Technische Analysten: Aktie im knappen Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sind optimistisch. Die Aktie notiert 3,85 % über dem GD200, der bei 8,73 Euro verläuft. Damit ist zumindest der langfristige Trendpfeil aufwärts gedreht. Dies gilt als Signal für einen technischen Aufwärtstrend, wenngleich die kurz- und mittelfristigen Trendpfeile abwärts gerichtet sind. Dennoch liegt ein schwaches Kaufsignal vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.