E.ON: Heißes Dividendenversprechen treibt Aktienkurs nach oben!

Liebe Leser,

E.ON hat am Mittwochmorgen die Ergebnisse per drittes Quartal 2017 veröffentlicht. Der Umsatz konnte im Vergleich zum Vorjahr um 5 % auf 8,35 Mrd. Euro gesteigert werden. Netto lag das Ergebnis zwar mit -166 Mio. Euro immer noch im Minus, jedoch ist es im Vergleich zum Vorjahresverlust von -914 Mio. Euro eine deutliche Verbesserung. In den ersten neun Monaten verdiente das Unternehmen damit bereinigt um Sondereffekte 965 Mio. Euro und damit 51 % mehr als im Vorjahr. Anzumerken ist jedoch, dass sich ein Einmal-Effekt auf das Nettoergebnis positiv ausgewirkt hat. Nämlich die Rückerstattung der zuvor entrichteten Brennelementesteuer, die das Bundesverfassungsgericht kürzlich für unzulässig erklärt hatte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,46 Euro.

Prognosen bestätigt, Ausschüttungsquote angehoben

Der Umsatz der ersten neun Monate lag bei 27,9 Mrd. Euro und damit um 1 % niedriger als im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor. Das bereinigte EBITDA war ebenfalls rückläufig um 3 % auf 3,54 Mrd. Euro. Die Jahresprognosen hat man unverändert belassen. Das bereinigte EBIT soll zwischen 2,8-3,1 Mrd. Euro liegen, netto will man zwischen 1,2-1,49 Mrd. Euro verdienen. Nach Segmenten verzeichneten vor allem die Segmente Energienetze sowie Erneuerbare Energien deutliche Steigerungen beim Umsatz. Der Cash-Flow lag zwar im Vergleich zum Vorjahr deutlich im Minus, die Verschuldung konnte das Unternehmen jedoch spürbar drücken und damit die Bilanz stärken, sodass man die Ausschüttungsquote für das kommende Jahr auf 65 % angehoben hatte. Zuvor lag diese zwischen 50-60 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.