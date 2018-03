E.ON: Den Geschäftsbericht nicht vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

im Zuge der angekündigten großen Pläne bei E.ON, RWE und Innogy ist die Veröffentlichung des Geschäftsberichts von E.ON für 2017 vielleicht ein wenig in den Hintergrund gerückt. Da gab es einige durchaus interessante Details. So verwies der CEO von E.ON, Dr. Johannes Teyssen, darauf: „E.ON ist das am schnellsten wachsende Solarunternehmen in Deutschland.“ Dies wurde untermauert mit der Wachstumsrate für ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.