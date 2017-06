E.ON: Gericht kippt Brennelemente-Steuer – was ist jetzt möglich?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Soeben hat das Bundesverfassungsgericht die Brennelemente-Steuer für verfassungswidrig erklärt. Die deutschen Energieversorger erwarten jetzt Rückzahlungen des Bundes in Milliardenhöhe. Bei E.ON (ISIN DE000ENAG999) geht man von einer Summe um 2,8 Milliarden Euro aus. Die Aktie haussiert – kein Wunder. Aber bedeutet das, dass jetzt eine Neubewertung ansteht, dass die Aktie noch weit höher laufen kann?

Sie könnte zwar, aber da ist Vorsicht geboten. Diese Rückzahlung ist ein Einmaleffekt. Den steinigen Weg, den E.ON mit Blick auf die Kosten des Atomausstiegs und die Orientierung in Richtung erneuerbarer Energien zu gehen hat, verändert das nicht. Und nicht nur das: Sie sehen im Chart der E.ON-Aktie, dass die Aktie schon seit zweieinhalb Wochen kräftig zulegt und gerade gestern wieder deutlich an Boden gewonnen hatte. Das war bereits die Spekulation darauf, dass das BVG diese Steuer für unzulässig erklären werde. Was bedeutet:

Mit der heute Früh durch diesen Gerichtsentscheid losgetretenen, erneuten Kaufwelle könnte sich der Effekt bereits erschöpfen. Das muss er nicht, keine Frage. Aber da die Aktie jetzt eine charttechnische Zielzone erreicht hat, konkret die Zone der Zwischenhochs aus der ersten Jahreshälfte 2016 zwischen 8,30 und 8,65 Euro, könnten jetzt vermehrt Gewinnmitnahmen auftreten, die einen weiteren Anstieg verlangsamen oder sogar ausbremsen. Sollte man sich da, bei den Gewinnmitnahmen, womöglich anschließen? Das Geschenk dieser Rallye annehmen, bevor es wieder dahin ist?

Zumindest für einen Teil bestehender Positionen wäre das zu überlegen. Jetzt noch auf den Zug aufzuspringen wäre, da es sich hier wie gesagt um einen Einmaleffekt handelt, riskant, Dazu müsste E.ON diese Widerstandszone mit Schlusskursen klar über 8,65 Euro überwinden UND dafür Rückenwind durch weitere, weniger kurzlebige Nachrichten kommen. Hinzu kommt, dass die nächstliegende, kurzfristige Unterstützung aus charttechnischer Sicht bei 7,55 Euro liegt – vom aktuellen Kurs weit entfernt. Hier einen kleinen Teil abzugeben, sollte daher zumindest in Erwägung gezogen werden.

