E.ON: Genau beobachten!

explosive Neuigkeiten gab es in der letzten Woche von E.ON, denn es scheint unklar, ob sich die Aktie des Energieversorgers aus der Seitwärtsformation befreien kann. Wie wird sich die Situation nun weiter entwickeln?

Gute Aussichten? Für einige Zeit schien die Aktie des Essener Energieversorgers E.ON die Kurslücke schließen zu können, die sich seit vergangenem September aufgetan hatte. Schließlich hatte eine Erholungsrallye ab Anfang Dezember der Aktie Kursgewinne von knapp 25 % beschert. Doch nun scheint das Hoch vorbei, denn seit ein paar Wochen hängt die Aktie in einer Seitwärtsformation zwischen 7,20 und 7,40 Euro, wobei die obere Gap-Grenze bei etwa 8,00 Euro liegt.

Studie bestätigt Negativentwicklung! Eine aktuelle Studie des Analysehauses RBC Capital hat das Kursziel zwar bei 7,00 Euro belassen, das Votum allerdings auf „Underperform“ gesetzt.

Nachrichtenlage richtet nichts aus! Selbst die zuletzt positive Nachrichtenlage hinsichtlich der Einigung im Streit um den Atomausstieg und die Übernahmegerüchte um Kraftwerkstochter Uniper können der Aktie derzeit keine neuen Impulse mehr geben.

Kann der E.ON-Kurs sich über der Unterstützungslinie im Bereich von 6,90 Euro halten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

