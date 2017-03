E.ON: Ganz nah am Hoch!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Lieber Leser,

die Aktie von E.ON ist in den vergangenen Tagen wieder entscheidend nach oben durchgestartet. In den beiden zurückliegenden Wochen gewann die Aktie mehr als 7 %. Da auch der Kurs zum Wochenende noch einmal im grünen Bereich lag, sind die Aufwärtstrends wieder in greifbarer Nähe.

E.ON im Aufwärtstrend

E.ON ist vor allem durch die politische Entwicklung begünstigt. Die Bundesregierung fängt an, ein altes Problem zu lösen. Die Endlager für Brennelemente werden jetzt gesucht. Dies dürfte vor allem die politische Stimmung um E.ON noch einmal verbessern. Zudem sind technische und charttechnische Analysten unverändert kurzfristig begeistert.

Die Aufwärtstrends sind nach dem Kursgewinn zum Ende der Handelswoche in allen zeitlich relevanten Dimensionen intakt. Damit kann sich E.ON von den bisherigen Tiefkursen entscheidend absetzen. Auch die Unterstützung bei 7 Euro war kurzfristig unterschritten worden. Möglicherweise ist der Kurs jetzt für einen längeren Zeitraum tatsächlich Geschichte.

Gelingt es jetzt, das bisherige Top bei 7,56 Euro zu überwinden, dann hat die Aktie zumindest Spielraum bis zu Kursen von 9,58 Euro. Dies entspricht einem Potenzial von gut 22 %. Deshalb ist der Titel im grünen Bereich.

Das ist der Beweis: Nur 1.000 Euro Einsatz machen Sie reich!

Geldexperte Rolf Morrien stellt Ihnen jetzt 3 Depots zur Verfügung. Mit diesen 3 Depots machen Sie aus 1.000 Euro ganz einfach ein Vermögen.

Laden Sie hier alle Informationen für Ihren künftigen Reichtum herunter!

(Nur heute KOSTENLOS!)

Ein Beitrag von Frank Holbaum.