E.ON, Fraunhofer CSP und ZAE Bayern starten deutschlandweit umfangreichste Auswertung zur Qualität von Photovoltaik-Anlagen (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

München (ots) -In Deutschland sind bereits mehr als 1,5 Millionen Solaranlageninstalliert. Tendenz steigend. Wie gut ist die Qualität der Anlagenauf deutschen Dächern? E.ON will dies erstmals in einerwissenschaftlichen Studie ermitteln - auf Basis des umfangreichsten,detailliertesten und methodisch einheitlichsten Datensatzes, derjemals zu Photovoltaikanlagen vorlag. Als Grundlage dienen insgesamtmehr als 600 Anlagenprüfungen, die der Energieanbieter zusammen mitdem Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP und dem ZAEBayern - Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschungauswerten möchte.Bereits jetzt ist klar: Häufige Ursache für Beeinträchtigungensind nicht fachgerecht verlegte Kabel, mitunter sogar vom falschenTyp, die weder für den Außenbereich noch die auftretenden Spannungengeeignet waren. Ein Fehler mit Gefahrenpotenzial, der vermiedenwerden kann."Die E.ON Solarprofis waren in eineinhalb Jahren auf hundertenDächern in ganz Deutschland im Einsatz und haben sowohl kleinereAnlagen im Kilowattbereich als auch große Freiflächen-Anlagen mit biszu 5 Megawatt geprüft", erklärt Matthias Krieg, Leiter PVWartung/Services bei der E.ON Energie Deutschland. "Die Ergebnissewollen wir für den zielgerichteten Ausbau unseres Wartungsangebotsnutzen. Die Daten helfen zudem, Ansatzpunkte für weitereVerbesserungen in der Photovoltaik zu identifizieren."Umfangreiche ErgebnisseFür die Studie stellt E.ON die umfangreichen Ergebnisse seinerPrüfungen in anonymisierter Form zur Lage und Größe der Anlagen, derInbetriebnahme, den erzeugten Stromerträgen und den ermitteltenBefunden zur Verfügung. Daraus ergibt sich ein repräsentativerQuerschnitt, der einerseits den Anteil von Anlagen in einwandfreiemZustand zeigt, andererseits auch Aufschluss darüber gibt, in welchemAusmaß sicherheitsrelevante Auffälligkeiten und Ertragseinbußenauftreten. Dabei lässt sich auch ermitteln, ob davon spezielleRegionen, Jahrgänge oder Modultypen besonders betroffen sind."Die Auswertung soll dazu beitragen, insgesamt ein stärkeresBewusstsein für das Qualitätsmanagement zu schaffen und Fragenhinsichtlich Wartung, Zuverlässigkeit und Lebensdauervorwärtsgerichtet in den Blick zu nehmen", ergänzt Matthias Krieg vonE.ON.Das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSP unterstütztden Energieanbieter bereits seit längerem bei der Qualitäts- undZuverlässigkeitsbewertung von Photovoltaikmodulen und -anlagen. Fürdie Studie übernimmt die Forschungseinrichtung in Halle (Saale) dieCharakterisierung von Modulen, Komponenten und Materialien. "Wirkönnen mit unserer Expertise und unseren Forschungsgeräten diematerialwissenschaftliche Analyse und mechanische Versuche am Modulkombinieren, ebenso wie Leistungsmessungen im Labor und im Feld sowieSimulationen für verschiedene Stressfaktoren", erklärt Dr. SaschaDietrich, der am Fraunhofer CSP für das Projekt zuständig ist."DieDaten dieser einzigartigen Erhebung werden helfen, weitere Potenzialefür Verbesserungen in der Photovoltaik zu erkennen."Auch mit dem ZAE Bayern bestehen bereits gewachsene Beziehungen.Neben der Auswertung der Anlagenprüfungen wird die Zusammenarbeit fürein weiteres Forschungsprojekt angestrebt. Untersucht werden sollhierbei speziell die Qualität und Zuverlässigkeit vonPhotovoltaik-Komponenten, um Fehler bei der Montage zu minimieren undRisiken zu senken beziehungsweise ganz zu vermeiden.Über die E.ON SolarprofisDie SolarProfi-Services bietet E.ON seit Herbst 2015 unterwww.eon-solarprofis.de an. Bestandteile sind ein kostenfreierErtragscheck, über den jeder herstellerunabhängig seine Anlage bequemonline testen kann, eine sich anschließende kostenpflichtige,ausführliche Anlagenprüfung vor Ort sowie auf Wunsch auch Reparaturenund Instandsetzungen.Über das Fraunhofer-Center für Silizium-Photovoltaik CSPDas Fraunhofer CSP entwickelt neue Technologien,Herstellungsprozesse und Produktkonzepte entlang der gesamtenphotovoltaischen Wertschöpfungskette. Schwerpunkte sind dieZuverlässigkeitsbewertung von Solarzellen und Modulen, dieCharakterisierung von Materialien und Bauteilen sowie dieanwendungsorientierte Forschung zur regenerativenWasserstofferzeugung, -Speicherung und -Nutzung. Das Fraunhofer CSPist eine gemeinsame Einrichtung des Fraunhofer-Instituts fürMikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS und desFraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE.Über das ZAE Bayern - Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V.Das ZAE Bayern betreibt exzellente Energieforschung mit derUmsetzung der Resultate in die Praxis. In seinen zentralenKompetenzbereichen Erneuerbare Energie, Energiespeicherung undEnergieeffizienz verbindet das ZAE Bayern in einem interdisziplinärenForschungsansatz Materialforschung, Komponentenentwicklung undSystemoptimierung. Die Forscher untersuchen u.a. Alterung sowieZuverlässigkeit von Solarmodulen und entwickeln neue,zerstörungsfreie Charakterisierungsmethoden für die Photovoltaik. DasZAE Bayern wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium gefördert.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089/1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell