E.ON: Ernüchterung

Auch wenn bei der E.ON-Aktie seit Freitag etwas die Ernüchterung eingekehrt ist (-0,8 Prozent am Freitag und -2,5 Prozent am Montag), so ist der Titel in jüngster Zeit doch einer der am besten gelaufenen und meist beachteten im Dax. Nachdem monatelang die Bären das Kommando inne hatten, haben nun die Bullen das Zepter übernommen. Seit Jahresbeginn liegen Anleger mit 8,7 Prozent...