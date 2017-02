E.ON: Erholung schon vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

bei der E.ON-Aktie ist die Preisfrage derzeit, ob die Konsolidierung der letzten Handelstage nur eine Form von gesunden Gewinnmitnahmen ist – oder ein Trendwechsel. Denn eigentlich befand sich die EON-Aktie in einer astreinen Erholungsphase.

Fast punktgenau mit dem Anfang des Monats Dezember hatte der Aktienkurs einen Anstieg begonnen, der die Aktie bis Mitte Januar von rund 6 Euro bis auf über 7,35 Euro nach oben gehievt hat. Dieses Plus von gut 22% konnte sich durchaus sehen lassen. Doch seit Ende Januar ist der Wurm drin, und die Notierung fiel wieder knapp unter die 7-Euro-Marke. Und nun könnte es knapp werden. Denn wenn der Aufwärtstrend, der sich seit Anfang Dezember gebildet hat, unterschritten wird, wäre das charttechnisch gesehen ein negatives Signal.

E.ON: Wenig Impulse von den Fundamentals

Wie sieht es denn von der Fundamentalseite her aus? Diesbezüglich gibt es derzeit keine frischen Impulse. Die 9-Monats-Zahlen sind längst in den Kursen „drin“, und neue Geschäftszahlen stehen bei E.ON planmäßig erst kommenden Monat an: Am 15. März steht bei E.ON die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 an. Im Rahmen dieser Veröffentlichung könnte insbesondere der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr interessant werden. Doch bis dahin dauert es noch einige Zeit – und kurzfristig gilt es hier nun auf die Charttechnik zu schauen!

