E.ON: Erhebliches Potenzial?

Die Senkung des Kurszieles für eine Aktie wird in den Vorstandsetagen der betroffenen Unternehmen in der Regel nicht gerade gerne gesehen. Schon gar nicht, sollte es sich bei dem Analysten um einen Vertreter eines renommierten Hauses handeln. Die britische Barclays hat jedoch genau das am Dienstag bei der E.ON-Aktie getan – und dennoch für einen kleinen Höhenflug der Papiere des Energieversorgers ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



