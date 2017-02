E.ON: Erfüllen sich die Erwartungen der Analysten?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die diesjährige Berichtssaison ist in vollem Gange. Eine Bilanz wird die Anleger sicher besonders interessieren: die des Energieversorgers E.ON. Wie die meisten seiner Konkurrenten hatte das Düsseldorfer Unternehmen Probleme mit der Energiewende und dem Ausstieg aus der Atomenergie. Lange mussten die Aktionäre auf ein positives Gewinnwachstum warten.

Ist die Wende geschafft?

E.ON hat einen umfangreichen Konzernumbau in Kauf genommen, um sich an die neuen politischen Gegebenheiten anzupassen: Die Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern wurde in die Tochtergesellschaft Uniper ausgelagert. Viele Arbeitsplätze in der Verwaltung wurden abgebaut. Der Fokus liegt nun auf der nachhaltigen Stromerzeugung und dem Netzbetrieb.

Wahrscheinlich folgt nun der Lohn für alle Mühen. Für das Jahr 2016 rechnen Analysten mit einer Gewinnsteigerung um 26%. Auch für die Folgejahre gehen sie von einer jährlichen Wachstumsrate von 10% aus. Kürzlich hat Morgan Stanley das Kursziel von 6,60 Euro auf 7,30 Euro angehoben.

Zwar kommt diesen Sommer auf E.ON die Rechnung für die Endlagerung von Atommüll in Höhe von 9,8 Milliarden Euro zu. Allerdings hat die Konzernleitung vorausgedacht und hält bereits eine Rücklage von 8 Milliarden Euro bereit. Also dürfte selbst der alte Atommüll die Gewinnerwartung nicht trüben.

Ein Gastbeitrag von Elsa Heß.

