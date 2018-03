E.ON: Diese Aktie muss man doch jetzt haben, oder…!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON wird immer stärker. Der Versorger profitiert wie RWE von der Kooperation, die im Rahmen der Übernahme von Innogy nun entstanden ist bzw. entstehen soll. Dabei konnte die Aktie am Dienstag weitere knapp 4 % aufsatteln. Dies sind Kursgewinne, die den Wert nun in Richtung eines Trendwechsels katapultieren, heißt es. Im Einzelnen: E.ON ist derzeit noch in einem charttechnischen Niemandsland ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.