E.ON: Dies ist ein wirklich positives Signal für alle Käufer!

Liebe Leser,

E.ON konnte auch am Donnerstag bestätigen, was wir für die Aktie an dieser Stelle bereits vermutet hatten. Die Kurse steigen und können in einen stärkeren charttechnischen Aufwärtstrend übergehen. Dies jedenfalls ist die Ansicht von Spezialisten, die in den kommenden Handelssitzungen sogar Kurse von 10 Euro für möglich halten. Unter dem Strich allerdings sind die Entwicklungen noch mit Fragezeichen zu versehen. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.