E.ON: Darauf kommt es nun an!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON hat in den zurückliegenden Handelssitzungen kein besonders gutes Bild abgegeben. Die Aktie rutschte unter die runde Marke von 10 Euro und hat damit die bislang geltenden Aufwärtssignale deutlich abgeschwächt. Chartanalysten äußerten bereits die Sorge, dass es nun in Richtung der nächsten Unterstützung im Bereich von 9,60 Euro hinabgehen könnte. Gleichwohl konnte das Papier am Donnerstag wieder zulegen und befindet sich nun wieder auf Höhe der 10-Euro-Schwelle. Diese Barriere gilt es in den nächsten Tagen nachhaltig zu überwinden.

Der Kohleausstieg in der Energieversorgung ist noch immer umstritten. Insofern gibt es aus Sicht der wirtschaftlich orientierten Analysten aktuell keine neuen Signale, die zu berücksichtigen wären. Noch immer sind 55 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 40 % wollen den Wert derzeit „halten“, 5 % „verkaufen“ die Aktie.

Chartanalysten sehen auch das bisherige 2-Jahres-Hoch bei 10,75 Euro noch als erreichbar an. Wird die 10-Euro-Hürde überwunden, dann könnte es rasch sogar in Richtung 15,41 Euro hinaufgehen. Hier wartet das 5-Jahres-Top, das am 5. Dezember 2014 markiert wurde.

Technische Analysten: Aufwärtstrend weiterhin intakt, aber…

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Aktie nun unterhalb des GD20, Signalgeber für das sehr kurzfristige Trendverhalten, verläuft. Deshalb sei der formal weiterhin vorhandene Aufwärtstrend „leicht gefährdet“. Insgesamt sind die Signale dennoch positiv.

3 Gründe, wieso diese Aktie Ihnen jetzt +12.330 % Gewinn bringt!

Grund Nr. 1: Diese Aktie revolutioniert kommenden Montag die Automobil-branche, dahinter versteckt sich das „Weiße Gold“.

Grund Nr. 2: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto!

Grund Nr. 3: Diese Aktie wird ab dem kommenden Montag nur noch eine Richtung kennen: OBEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um den Namen der Aktie KOSTENLOS zu erfahren!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.