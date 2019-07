E.ON: Dämpfer aus den USA!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die Aktie von E.ON schien vor wenigen Wochen noch auf einem guten Weg. Ausgehend von noch 9,32 Euro Anfang Mai ging es hinauf auf mehr als zehn Euro Mitte Juni. Davon kann mittlerweile keine Rede mehr sein. Am Dienstag ging es mit E.ON an der Börse schon deutlich abwärts, am Mittwoch im frühen Handel kamen die Papiere erneut massiv unter Druck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung