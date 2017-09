E.ON: Da wäre noch Luft nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Das sieht gar nicht übel aus, was die Aktie des Energieversorgers E.ON (ISIN: DE000ENAG999) da zeigt. Während der DAX im Wochenverlauf zeitweise unter die 200-Tage-Linie fiel, blieb E.ON stabil oberhalb der Unterstützung in Form des Juni-Hochs bei 9,17 Euro und verteidigte die als „mitlaufende“ Supportlinie dienende 20-Tage-Linie einwandfrei. Die auf den Break über dieses Juni-Hoch folgende Seitwärtsbewegung konsolidierte die zeitweise überkaufte Situation – und jetzt hätten wir hier die Chance, erneut Gas zu geben. Und warum auch nicht?

Die nach dem Atomausstieg jahrelang problematische Situation hat sich stabilisiert. E.ON wird zwar keine exorbitanten Gewinnsprünge machen. Aber dafür ist der Versorger zum einen gegen schrumpfendes Wachstum besser gefreit als zyklische Branchen. Und die ungünstige Entwicklung am Devisenmarkt, an dem der steigende Euro den Exporteuren zu schaffen macht, tropft zum anderen an einer E.ON einfach ab. Durchaus möglich also, dass die Aktie ihr charttechnisches Potenzial ausreizt, auch, wenn der DAX insgesamt im Abwärtstrend bleiben sollte.

Bis 10,36 Euro könnte die Aktie auch zeitnah noch laufen, dort erst würde es dann eng. Kommende Woche würde die obere Begrenzung des Mai-Aufwärtstrendkanals dort das Jahrestief 2013 bei 10,36 Euro erreichen und damit einen Kreuzwiderstand bilden, der wohl so leicht nicht zu knacken wäre. Was aber immer noch ein schönes Stück Luft nach oben bedeutet … hier dabei zu bleiben, sollte sich lohnen, und wenn es nur, falls DAX & Co. nach unten kippen, um die Chance auf Stabilität ginge, die eine E.ON-Aktie bieten würde.

