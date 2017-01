E.ON: Bis zu einer halben Milliarde Euro EXTRA!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

die Aktie des Essener Energieversorgers E.ON hat sich zuletzt in starker Form präsentiert. Seit Anfang Dezember ging es um rund 20 Prozent in die Höhe, allein in den letzten 7 Tagen verteuerte sich das Papier um etwa 9 Prozent. Dabei konnte eine wichtige Hürde bei 6,80 Euro überschritten werden. Nun schickt sich die Aktie an, die seit vergangenem September existierende Kurslücke zu schließen. Die obere Gap-Grenze bei 8 Euro markiert zugleich den nächsten charttechnischen Widerstand.

Weiteren Rückenwind könnte der Anteilsschein dadurch bekommen, dass dem Konzern durch die Einigung im Streit um den Atomausstieg in Zukunft satte Zusatzgewinne ins Haus stehen. Durch eine Einmalzahlung von 9,8 Mrd. Euro an einen staatlichen Fonds kann sich E.ON von den Risiken und Kosten der Atommüll-Endlagerung freikaufen. Im Rahmen einer Investorenkonferenz hatte der Versorger zuletzt auf die hierdurch entstehenden positiven bilanziellen Effekte hingewiesen. Der positive Beitrag zum jährlichen Nettogewinn wurde auf bis zu 500 Mio. Euro taxiert. Hiervon sollen allein 200 bis 250 Mio. Euro auf den Wegfall der Aufzinsung der milliardenschweren Rückstellungen entfallen. Einsparungen in gleicher Höhe entstehen dem Unternehmen laut Börsen-Zeitung dadurch, dass die bei E.ON verbleibenden Rückstellungen für die Verpackung der atomaren Altlasten und den Abbau der Atommeiler nun mit einem deutlich niedrigeren Zinssatz aufgezinst werden müssen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

