E.ON-Berechnung zur Gamescom: Spielekonsolen verbrauchen bis zu 20 mal mehr Strom als früher (FOTO)

München (ots) -- Trend geht wieder zu verbrauchsärmeren Spielekonsolen- Streaming kann Stromverbrauch von Konsolen deutlich verringernAm Mittwoch, den 21. August 2019, öffnet die Gamescom in Köln ihreTore für Besucher. Videospiel-Fans können vor Ort die neuestenKonsolen und Spiele testen, die sich unter anderem durch eine immerrealistischere Grafik auszeichnen. Für diese Rechenleistungverbrauchen aktuelle Geräte deutlich mehr Strom als die erstenKonsolen-Modelle wie eine Berechnung des Energieanbieters E.ON zeigt.Das beste Beispiel: Die Playstation von Sony. Während das ersteModell aus dem Jahr 1994 bei einer täglichen Spieldauer von zweiStunden nur 5,84 kWh jährlich verbrauchte, war die PS 3 mit 137,97kWh und jährlichen Stromkosten von knapp 40 EUR die stromhungrigsteSpielekonsole der letzten Jahre - und das auch im Vergleich zu ihremNachfolger, der PS 4 Pro (119,72 kWh, 34 EUR). "Zwar hat sich derStrombedarf der aktuellen Spielekonsolen im Vergleich zu denGaming-Klassikern aus den 1990er Jahren deutlich erhöht, der Trendgeht aber wieder hin zu stromsparenderen Geräten", erklärt E.ONGeschäftsführer Philip Beckmann.Dieser Trend lässt sich auch bei Microsofts Xbox und den Konsolenvon Nintendo beobachten. Die portable Nintendo Switch kommtbeispielsweise auf knapp 11 kWh im Jahr, was Stromkosten von ca. 3EUR entspricht. Die aktuelle Retro-Variante des SuperNintendo-Klassikers von 1990 SNES Classic Minis ist sogar nochstromsparender und kommt - genau wir das Original - mit nur 3,65 kWhund knapp einem Euro jährlichen Stromkosten aus.Streamen spart StromEs zeichnet sich schon heute ab, dass Konsolen, trotz komplexerer,aufwendigerer Grafik, deutlich verbrauchsärmer werden. "Durch dieVerlagerung von Spielen in die Cloud, wie es heute schon bei Filmenund Serien üblich ist, ließe sich der Stromverbrauch der Konsolendeutlich senken", kommentiert Philip Beckmann. Es gibt bereits ersteDienste, die Spiele aus dem Internet auf die Konsole oder den PCstreamen. Die Hardware, die die Rechenleistung für die Spiele zurVerfügung stellt, steht in Datenzentren. Die Konsole zuhause dientdann nur noch als verbrauchsarmes Portal für den Zugriff.Ob mit oder ohne Cloud: Wer Energie sparen will, sollte dieKonsole nach dem Spielen aus der Steckdose ziehen. Denn auch imStandby-Modus verbrauchen vor allem die Xbox- und Playstation-Modellenoch bis zu 15 kWh und damit knapp fünf Euro im Jahr.Berechnungsgrundlage war der durchschnittliche Stromverbrauch inWatt für konsolentypische Spiele, eine angenommene täglicheVideospieldauer von zwei Stunden und ein durchschnittlicherStrompreis von 29 Cent pro kWh.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089 / 1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell