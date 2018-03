E.ON: Bedeutende Pläne!

Liebe Leser,

bedeutende Pläne kündigte die E.ON SE am Wochenende an. Demnach habe man eine „grundsätzliche Einigung“ mit RWE erzielt. Es geht dabei um einen umfangreichen Tausch von Beteiligungen bzw. geschäftlichen Aktivitäten. Ein Kernstück soll dabei der Erwerb der Beteiligung von der RWE AG an der Innogy SE durch E.ON sein. Diese Beteiligung in Höhe von 76,8% soll an E.ON gehen. Bezahlt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.