E.ON: Anteil der Ökostrom-Kunden in fünf Jahren vervierfacht (FOTO)

München (ots) -Nachhaltiges Handeln und damit auch Grünstrom-Produkte werden fürdie Deutschen immer wichtiger. "Der Anteil unserer Ökostrom-Kundenhat sich in den vergangenen fünf Jahren vervierfacht", erklärtVictoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung der E.ON EnergieDeutschland. "Allein innerhalb eines Jahres ist der Anteil unsererÖkostrom-Kunden um rund 30 Prozent gestiegen", so Victoria Ossadnik.Das ist ein Plus von mehreren Zehntausend im Vergleich zum Vorjahr,nicht zuletzt auch durch die stärker ins Bewusstsein gerückteKlimaschutz-Debatte.Dabei setzen insbesondere junge Menschen in Deutschland aufÖkostrom oder Bioerdgas. In der Altersgruppe zwischen 18 bis 40Jahren entscheidet sich mittlerweile jeder Fünfte bei der Wahlzwischen einem konventionellen und ökologischen Energietarif bewusstfür eine klimafreundliche Belieferung. Insgesamt ist die Nachfragenach Öko-Tarifen aber in allen Altersgruppen weiter angestiegen. Auchdie Über-40-Jährigen greifen deutlich häufiger zum Öko-Tarif.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Stefan MorißeTel.: 089 / 1254 4324stefan.morisse@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell