E.ON: Anstieg nimmt ein rapides ENDE?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

E.ON will effizienter werden. So jedenfalls lautete die Botschaft des Konzernchefs Teyssen. Doch wie will der Chef des Essener Energiekonzerns das erreichen? In erster Linie durch den Abbau von Stellen. Und zwar in der Verwaltung. Betroffen sind vor allem Stellen in der Konzernzentrale in Essen, aber auch Tochterunternehmen könnte es treffen. Trotz der stärkeren Eröffnung des heutigen Handelstages schließt die Aktie 1,28 Prozent leichter.

Die Energiewende fordert ihren Tribut

In den letzten Jahren wurden die deutschen Energiekonzerne allen voran RWE und E.ON im Rahmen der Energiewende stark in Mitleidenschaft gezogen. Massive strukturelle Veränderungen waren die Folge. Es kam zu einschneidenden Konzernumbauten. E.ON brachte im Zuge dessen die Kraftwerkstochter Uniper an die Börse, RWE das Geschäft mit Ökostrom Innogy. Weitere Konzernumbauten werden wohl auch im neuen Jahr zu erwarten sein. Der geplante Stellenabbau bei E.ON ist einer davon.

Das kann PASSIEREN!

Bedeutend wird dieses Jahr die Klage gegen die Brennelemente Steuer werden. Der Rechtstreit wird weiter fortgesetzt. Das kann zu Turbulenzen in die eine oder andere Richtung bei der Aktie führen. Aktuell notiert das Papier bei rund 6,70 Euro. Die 7 Euro Marke stellt eine widerstandsfähige Hürde dar.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse