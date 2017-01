E.ON: Am Boden angelangt?

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

die Hände vor dem Gesicht zusammengeschlagen haben in der letzten Woche sicher die Anleger von E.ON. Hier war zu lesen, dass sich die Aktie nach markttechnischen Kriterien in einem klaren Abwärtstrend befindet. Jetzt stellt sich die Frage, ob weiterhin die Luft angehalten werden muss oder ob hier bald wieder aufgeatmet werden kann.

Klarer Abwärtstrend! Eins steht fest: Nach markttechnischen Kriterien befindet sich die E.ON Aktie in einem klaren Abwärtstrend. Das wird gemessen an dem Abstand des Kurses zu seinen gleitenden Wochendurchschnitten.

Gleitende Wochendurchschnitte! Der E.ON-Aktienkurs verlief in der letzten Woche 30 % unterhalb seines 100-Wochendurchschnitts und 58 % unterhalb seines 200-Wochendurchschnitts. Auch konnte ein klassischer Abwärtstrendkanal gezeichnet werden, wobei die obere Trendkanallinie ungefähr mit dem 200-Wochendurchschnitt zusammenlief und die untere Trendkanallinie in dem Preisbereich zwischen 5,50-5,60 Euro je Aktie verlief, dort, wo der Kurs zu diesem Zeitpunkt zu drehen schien.

Doppelboden an der unteren Trendlinie! An der unteren Trendlinie hat die Aktie letzte Woche einen Boden in Form zweier Tiefs ausgebildet und bewegt sich damit eher aufwärts in Richtung des Down-Gaps, welches im September im Zuge der Uniper Abspaltung verzeichnet worden war. Das Gap wäre geschlossen, wenn der Kurs deutlich über 8,00 Euro je Aktie schließen kann. Auch könnten alsbald die beiden Wochendurchschnitte angesteuert werden.

Nun, falls der 200-Wochendurchschnitt und die obere Trendkanallinie nicht überschritten werden, würde der langfristige Abwärtstrend wohl auch weiter bestehen bleiben. Kann sich E.ON hier herausarbeiten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse