E.ON: Allein der Glaube fehlt!

E.ON ist mit einem leichten Plus auf bis zu 8,42 Euro in die neue Börsenwoche gestartet. Damit setzt die Aktie die vorsichtige Erholungstendenz fort, die Mitte vergangener Woche eingesetzt hatte. Zuvor war sie bei 8,08 Euro auf ein Jahrestief gefallen. Dass es mit dem Energieunternehmen in kurzer Zeit allerdings wieder richtig aufwärts gehen könnte, daran glauben zumindest zwei Analysten aktuell nicht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



