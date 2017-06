E.ON-Aktie: Das sollten Sie jetzt wissen

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON-Aktionäre verzeichnen am heutigen Handelstag einen deutlichen Kursaufschlag in ihrem Depot: Der Wertzuwachs beträgt derzeit fast 5%. Die von 2011 bis 2016 kassierte Brennelementesteuer ist nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts unvereinbar mit dem Grundgesetz. In dem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss erklären die Karlsruher Richter das Gesetz deshalb...