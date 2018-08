E.ON-Aktie: Das sollten Anleger beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON hat am Mittwoch einen leichten Rücksetzer hinnehmen müssen. Dies ist in absoluter und relativer Höhe noch überschaubar. Dennoch sehen Analysten positive Signale. Denn der Wert habe bezogen auf die charttechnische Ausgangssituation gleich zwei wichtige Zeichen gesetzt. So ist die Aktie nicht erneut in den charttechnischen Seitwärtstrend übergegangen, der gedroht hätte, wenn die Kurse in die Range zwischen 8,80 und 9,00 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.