E.ON-Aktie: Das sind wichtige Zeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON setzte am Mittwoch erneut zurück und befindet sich in einer charttechnisch herausfordernden Situation, so die Meinung von Analysten. Konkret: Die Aktie ist in einem übergeordneten, langfristigen Abwärtstrend, so die Charttechniker. Kurzfristig jedoch war ein Aufwärtstrend realisiert worden, der sogar zu Kursen oberhalb von 9 Euro führte. Dies wiederum ist aus Sicht der Chartanalysten ein Signal gewesen, dass die Kurse auch ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.