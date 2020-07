E.ON Aktie: Das sieht weiterhin gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Obwohl die E.on-Aktie in dieser Woche bislang leichte Verluste hinnehmen musste, präsentiert sich der Wert weiterhin in einer guten Verfassung. Im späten Mai und im Juni gelang es insgesamt dreimal, den 50-Tagedurchschnitt zu behaupten. Im Anschluss an den letzten Test drang die E.on-Aktie bis zum 6. Juli auf ein Hoch bei 10,49 Euro vor.

Die seitdem zu verzeichnenden Gewinnmitnahmen haben ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung