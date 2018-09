E.ON: Die Aktie rauscht in den Keller!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Seit März bewegt sich die Versorgeraktie recht gradlinig nach oben. Von 8 Euro ging es im Juli bis auf 10 Euro in die Höhe. Der zweistellige Kursbereich bereitete der E.ON-Aktie allerdings Probleme. Die Folge war ein Kursrückgang, der es in sich hatte. Durch die Schwäche am Aktienmarkt ist die E.ON-Aktie in der vergangenen Woche sogar unter die 9-Euro-Marke gefallen.

Ein Beitrag von Johannes Weber.