E.ON-Aktie – Das macht doch Hoffnung!

Die Versorgerwerte gelten in unruhigen Zeiten als Sicherheit. Sorgen doch in der Regel stabile Einnahmen für eine gut abschätzbare Entwicklung der Gewinne. Allerdings dürften in einer Rezession auch die Gewinne der Versorger schrumpfen. So ist es verständlich, dass die Anleger in der Verkaufspanik der Märkte die E.ON-Aktie aus ihren Depots warfen. Die jüngsten Tiefs scheinen eine Übertreibung nach unten darzustellen. Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



