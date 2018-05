E.ON-Aktie: Das ist großartig!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Die E.ON-Aktie hat auch am Freitag zulegen können. Damit nähern sich die Kurse nun der wichtigen Marke von 10 Euro immer mehr an. Massive Widerstände sind jetzt nicht mehr auszumachen, sodass es gelingen sollte, diese Hürde in den kommenden Sitzungen zumindest in den Fokus zu nehmen. Oberhalb von 10 Euro warten dann 10,75 Euro, ein Zwischenhoch vom 8. November 2017. Darüber ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.