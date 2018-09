E.ON-Aktie: Das ist eine Riesenchance!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

E.ON ist nach Meinung von Kepler Cheuvreux ein Top-Wert in Deutschland. Noch sehen das die Analysten und auch die Investoren an den Finanzmärkten offenbar nicht ganz so. Dennoch: Die Aktie ist am Dienstag zumindest etwas stärker geworden. Sie legte fast 1 % zu und marschierte in Richtung einer wichtigen Obergrenze nach oben. Dabei ist die Aktie ohnehin bei 8,80 Euro bereits ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.