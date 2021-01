E.ON Aktie: Ein bärisches Vergnügen!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Bei der E.ON-Aktie scheinen sich die Bären einfach nicht vertreiben zu lassen. Seit Ende Juli vergangenen Jahres befindet sich das Papier in bärischer Hand. So hat sich ein Abwärtstrend gebildet, der den Kurs kurz vor Weihnachten bis auf 8,63 Euro zurückkommen ließ. Diesem Tief hat sich die Aktie in den letzten Tagen wieder angenähert. Dabei entstand ein absteigendes Dreieck, das für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



