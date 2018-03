E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

die E.ON-Aktie hat in dieser Woche, Stand Freitagnachmittag und im Vergleich zum Schlusskurs von vergangener Woche, ein Plus von 7,3 % erzielt. In der Spitze fiel das Plus bereits mit über 12,5 % noch höher aus. Gegen Ende der Woche schnappte der Kurs allerdings technisch bedingt zurück, nachdem die langfristige Abwärtstrendlinie bei 9,50 Euro je Aktie getestet wurde. Charttechnisch betrachtet ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.