E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

die E.ON Aktie notiert am Freitagnachmittag und im Vergleich zur Vorwoche mit 1,73 % im Minus. Damit setzte sie den Korrekturtrend weiter fort. Dieser besteht seit Anfang November und die Aktie verlor seitdem insgesamt 12,54 % an Wert. Charttechnisch betrachtet kratzt sie in dieser Woche ziemlich genau an der unteren Trendlinie des sekundären Aufwärtstrends bei 9,06 Euro je Aktie. Sollte die Aktie in der nächsten Woche darunter einbrechen und eventuell sogar schließen, könnten kurz-bis mittelfristig weitere Verluste folgen. Die nächste relevante Unterstützung läge dann im Bereich des 100-Wochen-Durchschnitts bei 8 Euro je Aktie.

Hausgemachte Probleme

Die E.ON Aktie wurde in den vergangenen Woche, wie üblich, durch die Schwäche in der RWE-Aktie in Mitleidenschaft gezogen. Allerdings gibt es auch hausgemachte Probleme, wie die Unklarheit darüber, ob Uniper-Aktionäre sich dem geplanten Deal zwischen E.ON und Fortum anschließen werden oder nicht. Der aktivistische Investor Paul Singer hat seine Position in der Uniper-Aktie zuletzt auf über 7 % erhöht.

Erfolg vor Gericht gegen Electrabel

Eine positive Nachricht, die die Anleger am Freitagvormittag erreicht, betrifft allerdings die E.ON Tochter PreussenElektra, die sich seit einiger Zeit in einem Streit mit dem ehemaligen Kooperationspartner aus Belgien, Electrabel, befand. Es ging um die von PreussenElektra bereits im Jahr 2009 bezahlte Atomsteuer in Belgien in Höhe von 321 Mio. Euro. Das Gericht entschied nun, dass die E.ON Tochter diese Steuer hätte nicht zahlen müssen. Das dürfte sich laut dem Management positiv für den Konzernüberschuss von E.ON darstellen. Operativ wird die Entscheidung keine Auswirkungen haben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.