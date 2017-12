E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

erstaunlicherweise gehört die E.ON-Aktie am Freitagmittag, mit einem Verlust von fast 3 % zu den größten Verlierern unter den Werten der großen DAX-Konzerne in dieser Woche. Selbst die RWE-Aktie kann sich gegen Ende der Woche dank einer positiven Nachricht in ein leichtes Minus hoch hangeln. Tochter Innogy hat einen neuen Deal in den USA angekündigt. Für die E.ON-Aktie heißt es aus charttechnischer Sicht nun: Vorsicht! Denn die untere Trendlinie des aufwärts gerichteten Trendkanals könnte ein weiteres Mal angesteuert werden. Diese verläuft bei ca. 9 Euro je Aktie. Sollte sie unterschritten werden, könnten Kurse bei 8,50 Euro in den Fokus rücken. Dort verläuft der 100-Wochen-Durchschnitt als technische Unterstützung.

Singer spielt seine Spielchen

Unternehmensspezifisch betrachtet wurde bekannt, dass Investor Paul Singer mit seinem Hedge Fund Elliot Management den Anteil an E.ON-Tochter Uniper auf über 7 % erhöht hat. Noch vor einigen Wochen stieg der für seine aktivistischen Strategien bekannte Aktionär mit über 5 % bei Uniper ein. Einige sehen darin die geplante Einmischung in die Übernahmeverhandlungen zwischen Uniper und Fortum. Doch da Fortum mehr an dem Uniper-Anteil von E.ON Interesse hat, der zurzeit 47 % beträgt, könnte Singer auch mehr darauf wetten, den Reibach erst zu einem späteren Zeitpunkt zu machen. Zum Beispiel, wenn Fortum sich dazu entschließen würde, weitere Anteile zu erwerben.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.