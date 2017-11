E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Liebe Leser,

zwei Wochen nach der Veröffentlichung der Zahlen der Tochter Uniper, notiert die E.ON Aktie mit fast 6 % im Minus. In dieser Woche verlor die Aktie im Vergleich zum Eröffnungskurs vom Montag 1,65 %. Probleme bereitete in dieser Woche nicht nur die Ablehnung des Fortum-Angebots durch den Uniper-Vorstand, sondern auch das politische Debakel in Deutschland.

Zwar dürfte eine Jamaika-Koalition unwahrscheinlicher geworden sein und damit strengere Umweltvorschriften, insbesondere was die Kohleenergiegewinnung angeht. Dennoch, spätestens seitdem die Bundeskanzlerin sich zu dem Kohleausstieg mehr schwammig als klar auf der Klimakonferenz in Bonn äußerte, geht es mit den deutschen Versorger-Aktien abwärts.

Ausbruch aus dem 200-Wochen-Durchschnitt im zweiten Anlauf?

Der Vorstand der Tochter Uniper hat das Angebot von Fortum abgelehnt und den Anlegern empfohlen, dieses ebenfalls nicht anzunehmen. Nach eingängiger Prüfung der Offerte geht das Management davon aus, dass der Deal für die Mitarbeiter und Aktionäre nicht fair sein kann. Dennoch wäre man bereit, nach einer gemeinsamen Lösung zu suchen, wie es hieß.

Charttechnisch tauchte die Aktie damit erneut in den zuvor überwundenen Abwärtstrend ein. Das muss noch nichts bedeuten, denn der sekundäre Aufwärstrend bleibt weiterhin intakt. Ein zweiter Versuch, den 200-Wochen-Durchschnitt zu überwinden, sollte positiv gewertet werden. Bisher ist die Aktie daran mustergültig abgeprallt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.