E.ON Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

die deutschen Versorger standen in dieser Woche, neben den Ergebnissen von RWE per drittes Quartal, ganz im Zeichen der Rede von Angela Merkel zu den Klimaschutzplänen. Die Rede hat die Kanzlerin am 15. November gehalten und so viel sei gesagt: Viele waren, was die Ziele angeht, enttäuscht. Laut den Grünen hat sich Merkel wieder einmal gedrückt. Einen genauen Plan gab es nicht, geschweige denn wurden konkrete Aussagen zum Ausstieg aus der Kohleenergie gemacht.

Aktien der Versorger brechen ein

Die Kanzlerin beteuerte allerdings, dass die Kohleenergie einen entscheidenden Beitrag dazu tragen müsste. Für Versorger wie RWE oder die E.ON-Tochter Uniper müssten das eigentlich gute Nachrichten sein, doch sowohl Aktien von E.ON als auch RWE brechen in dieser Woche ein, insbesondere die RWE-Aktie. Und das trotz guter Ergebnisse per drittes Quartal. Sowohl netto als auch operativ konnte das Unternehmen steigende Gewinne verzeichnen und folgte damit dem E.ON-Turnaround. Doch die politischen Unsicherheiten scheinen hier weiterhin auf den Aktien zu lasten. So könnte beispielsweise auch das Gebot für Uniper möglicherweise geringer ausfallen als zuvor.

Neue Umweltauflagen akzeptiert

Etwas im Mediengetummel untergegangen scheint auch die News zu den neuen Umweltauflagen ab 2021 zu sein. Die von der EU vorgeschlagenen Grenzwerte für Stickoxide, Feinstaub und Quecksilber wurden durch Verstreichen einer Frist seitens der deutschen Regierung am Wochenende akzeptiert. Einige Forschungsinstitute gehen davon aus, dass davon insbesondere Kohlekraftwerke betroffen sein könnten, da eine Nachrüstung zu teuer wäre. Die Vorgaben müssen allerdings noch ins deutsche Gesetz umgeschrieben werden, wobei die Konzerne hier mit einer leichten Abschwächung zu Gunsten des Weiterbetriebs rechnen.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.